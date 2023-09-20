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Эксперт оценил потери Украины от продления эмбарго ЕС на агроэксперт
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Валютная выручка Украины при продлении запрета со стороны Польши, Венгрии и Словакии на импорт украинских сельхозтоваров ежемесячно сокращается на 170 миллионов евро, к концу года... ПРАЙМ, 20.09.2023
сельское хозяйство, финансы, бизнес, экономика, новости, ес, украина, агроэкспорт, эмбарго
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 20 сен — ПРАЙМ. Валютная выручка Украины при продлении запрета со стороны Польши, Венгрии и Словакии на импорт украинских сельхозтоваров ежемесячно сокращается на 170 миллионов евро, к концу года убыток составит порядка 600 миллионов евро, заявил заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета Денис Марчук.
Ранее Киев обратился с жалобой в ВТО в связи с введением односторонних ограничений на импорт украинских сельхозтоваров со стороны указанных стран. В ответ Варшава, Будапешт и Братислава заявили, что будут бойкотировать заседания координационной платформы.
"Ежемесячные потери Украины из-за невозможности полноценно импортировать в эти страны (Польшу, Словакию и Венгрию — ред.), достигают порядка 170 миллионов евро, то есть, если такой запрет будет продлен, то до конца года мы еще потеряем около 600 миллионов евро", — приводит слова Марчука украинское издание Klymenko.Time.
Европейская комиссия 15 сентября решила не продлевать ограничения на ввоз четырех наименований сельхозпродукции Украины в несколько приграничных стран ЕС, но обязала Киев ввести меры по контролю за экспортом. После этого власти Словакии, Венгрии и Польши объявили, что продлевают запрет в одностороннем порядке.