МОСКВА, 20 сен — ПРАЙМ. Валютная выручка Украины при продлении запрета со стороны Польши, Венгрии и Словакии на импорт украинских сельхозтоваров ежемесячно сокращается на 170 миллионов евро, к концу года убыток составит порядка 600 миллионов евро, заявил заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета Денис Марчук. Президент Польши сравнил Украину с утопающим

Ранее Киев обратился с жалобой в ВТО в связи с введением односторонних ограничений на импорт украинских сельхозтоваров со стороны указанных стран. В ответ Варшава, Будапешт и Братислава заявили, что будут бойкотировать заседания координационной платформы.

"Ежемесячные потери Украины из-за невозможности полноценно импортировать в эти страны (Польшу, Словакию и Венгрию — ред.), достигают порядка 170 миллионов евро, то есть, если такой запрет будет продлен, то до конца года мы еще потеряем около 600 миллионов евро", — приводит слова Марчука украинское издание Klymenko.Time.

Европейская комиссия 15 сентября решила не продлевать ограничения на ввоз четырех наименований сельхозпродукции Украины в несколько приграничных стран ЕС, но обязала Киев ввести меры по контролю за экспортом. После этого власти Словакии, Венгрии и Польши объявили, что продлевают запрет в одностороннем порядке.