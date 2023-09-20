ВАРШАВА, 20 сен — ПРАЙМ. Речи Владимира Зеленского о "некоторых друзьях", подыгрывающих Москве, являются "поразительными и несправедливыми", заявил директор Бюро международной политики Канцелярии президента Польши Марчин Пшидач. Президент Польши сравнил Украину с утопающим

Пшидач отметил, что эти два эпитета он подобрал "из-за языка дипломатии", хотя мог бы выразиться и более жестко.

"Я слышал это высказывание. Я могу только сказать, что это слова поразительные, но и несправедливые одновременно", — сказал он в эфире Польского радио.

"На мой взгляд, украинская власть отталкивает руки, которые ей помогают. Ведь именно Польша в течение многих последних месяцев играла ключевую роль в политике поддержки украинского государства. На самом деле Украина не помогает себе, нападая на спасателей", — подчеркнул он.

Пшидач добавил, что шаги, которые делает Украина, "безусловно, несправедливы по отношению к Польше, для многих поразительны".

"У меня на языке много более сильных слов, но из-за языка дипломатии, который также применим и ко мне, я остановлюсь на этих двух прилагательных", — заключил он.

Зеленский во вторник выступил на Генассамблее ООН. Он вновь обвинил РФ в использовании продовольствия и энергетики в качестве оружия. Он также обиделся на "некоторых друзей", которые отказались покупать украинское зерно в ущерб своим фермерам, обвинив эти страны в фальшивой солидарности. По его мнению, такими действиями они подыгрывают Москве.