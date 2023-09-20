ВАРШАВА, 20 сен — ПРАЙМ. Если Киев продолжит нагнетать конфликт в аграрном секторе, то Варшава может расширить список запрещенных к ввозу товаров, заявил в эфире телеканала Polsat news премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий. В Варшаве прокомментировали слова Зеленского на Генассамблее ООН

"Предупреждаю власти Украины: если они будут обострять конфликт, мы добавим еще продуктов к запрету на ввоз на территорию Польши", — сказал он и отметил, что Варшава не согласна с какими-либо процедурами, постановлениями или судебными исками, предъявленными к ней.

Моравецкий добавил, что действия Киева означают лишь то, что кто-то, в данном случае украинская сторона, не понимает дестабилизации польского аграрного рынка.

Он напомнил, что польское правительство "приняло вызов и ввело одностороннее эмбарго на украинское зерно".

"Мы были первыми, кто многое сделал для Украины, и поэтому рассчитываем на то, что наши интересы будут поняты, и мы будем защищать их со всей решимостью. Это означает, что мы, конечно, с уважением относимся ко всем проблемам с украинской стороны, но для нас важнее всего интересы нашего фермера, интересы польского аграрного сектора", — подчеркнул польский премьер.

Европейская комиссия 15 сентября решила не продлевать ограничения на ввоз четырех наименований сельхозпродукции Украины в несколько приграничных стран ЕС, но обязала Киев ввести меры по контролю за экспортом. После этого власти Словакии, Венгрии и Польши объявили, что продлевают запрет в одностороннем порядке. В частности, Венгрия продлила запрет на национальной основе, в список запрещенных к ввозу вошли 24 продукта. Помимо зерновых, в список вошли разные виды мяса, птица, яйца, мед, овощи и вино. В ответ на это Украина сообщила о планах ввести эмбарго на поставки польских овощей и фруктов.