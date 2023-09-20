ПЕКИН, 20 сен — ПРАЙМ. Необходимо ускорить строительство экономического коридора Китай-Россия-Монголия, заявил глава МИД КНР Ван И в ходе консультаций по безопасности в формате Россия, Китай и Монголия в Москве. Товарооборот России и Китая за восемь месяцев вырос на 25 процентов

Ранее пресс-служба Совбеза РФ сообщила, что в Москве прошли консультации по безопасности в формате Россия, Китай и Монголия, в ходе которых было рассмотрено сотрудничество на международной арене. Переговоры провели секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев, глава МИД КНР Ван И и секретарь совета национальной безопасности Монголии Жадамбын Энхбаяр.

"Мы должны… в полной мере использовать взаимодополняющие преимущества, ускорить строительство экономического коридора Китай-Россия-Монголия для того, чтобы принести еще больше благополучия народам трех стран", — приводит в среду слова Ван И официальный сайт внешнеполитического ведомства Китая.

Отмечается, что в ходе переговоров три стороны высоко оценили результаты сотрудничества и договорились продолжать тесное сотрудничество для совместной защиты региональной безопасности и стабильности. Стороны также договорились воспользоваться возможностями, которые предоставит Третий международный форум "Один пояс, один путь" для усиления сопряжения инициатив "Один пояс, один путь", "Степной путь" и Евразийского экономического союза (ЕАЭС).