2023-09-20T13:09:46+03:00
2023-09-20T13:09:46+03:00
2023-09-20T13:09:46+03:00
2023
https://1prime.ru/state_regulation/20230920/841785210.html
В Кремле прокомментировали спор между Польшей и Украиной
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Киев будет и далее демонстрировать свою манеру поведения, которая будет все меньше нравиться европейцам, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков,... ПРАЙМ, 20.09.2023
экономика, новости, россия, украина, польша, спор, дмитрий песков
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 20 сен — ПРАЙМ. Киев будет и далее демонстрировать свою манеру поведения, которая будет все меньше нравиться европейцам, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя конфликт между Польшей и Украиной.
По словам Пескова, "это не первый и не последний конфликт, этих конфликтов будет только больше".
"Украинский режим, конечно же, свою манеру поведения будет демонстрировать и дальше. Она будет все меньше и меньше нравиться европейцам, даже таким оголтелым, как поляки и как прибалтийские государства. Все эти продолжения этих конфликтов впереди. Мы за этим внимательно наблюдаем", — сказал пресс-секретарь, отвечая на вопрос, следят ли в Кремле за развитием этого конфликта и что думают об этом.
Европейская комиссия 15 сентября решила не продлевать ограничения на ввоз четырех наименований сельхозпродукции Украины в несколько приграничных стран ЕС, но обязала Киев ввести меры по контролю за экспортом. После этого власти Словакии, Венгрии и Польши объявили, что продлевают запрет в одностороннем порядке. Украина обратилась с жалобой на это в ВТО. В ответ три страны ЕС заявили, что будут бойкотировать заседания координационной платформы по украинскому зерну.