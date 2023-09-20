МОСКВА, 20 сен — ПРАЙМ. Киев будет и далее демонстрировать свою манеру поведения, которая будет все меньше нравиться европейцам, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя конфликт между Польшей и Украиной. Президент Польши сравнил Украину с утопающим

По словам Пескова, "это не первый и не последний конфликт, этих конфликтов будет только больше".

"Украинский режим, конечно же, свою манеру поведения будет демонстрировать и дальше. Она будет все меньше и меньше нравиться европейцам, даже таким оголтелым, как поляки и как прибалтийские государства. Все эти продолжения этих конфликтов впереди. Мы за этим внимательно наблюдаем", — сказал пресс-секретарь, отвечая на вопрос, следят ли в Кремле за развитием этого конфликта и что думают об этом.

Европейская комиссия 15 сентября решила не продлевать ограничения на ввоз четырех наименований сельхозпродукции Украины в несколько приграничных стран ЕС, но обязала Киев ввести меры по контролю за экспортом. После этого власти Словакии, Венгрии и Польши объявили, что продлевают запрет в одностороннем порядке. Украина обратилась с жалобой на это в ВТО. В ответ три страны ЕС заявили, что будут бойкотировать заседания координационной платформы по украинскому зерну.