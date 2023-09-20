МОСКВА, 20 сен — ПРАЙМ. Российские дроны стали доставлять серьезные проблемы ВСУ. Так, уничтожение украинского МиГ-29 со взрывчаткой могло стать боевым крещением обновленного "Ланцета" — крошечного беспилотника, радиус действия которого сумели увеличить, пишет Forbes. Названо оружие, которое может все изменить. Но у США его нет

"Ланцеты" весят всего 11 килограмм. Это "камикадзе" — одноразовые устройства, начиненные взрывчаткой, способные поражать гораздо более технически совершенную военную технику противника. Радиус действия базовой модели не превышал 40 километров, таким образом, она не могла угрожать основным украинским авиабазам.

Однако российские разработчики уже давно говорили о разработке новой версии "Ланцета" с увеличенной до 70 километров дальностью полета. Возможно, недавняя атака на базу Долгинцево под Кривым Рогом, в ходе которой был поврежден МиГ-29, проводилась как раз с помощью обновленной модели. Особо тревожит то, что за действиями "Ланцета" сверху наблюдал второй беспилотник. Это может означать, что украинская ПВО была неактивна или вышла из строя, пишет издание.

Если новый "Ланцет" поступит на боевое дежурство, он может угрожать не только аэродрому в Долгинцево, но и самолетам ВСУ на резервной базе Вознесенск под Николаевым. Для смягчения последствий командующие могли бы принять решение о переводе бортов на северные базы или усилить прикрытие ПВО, а также разработать укрытия для самолетов. Или все это вместе, что увеличит расход денег, сил и времени.

Сейчас украинские военные самолеты почти никогда не приземляются на аэродроме взлета. Это значительно снижает угрозу со стороны российских бомбардировок. Однако появление новой версии "Ланцета" вновь ее увеличит, делает вывод издание.

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