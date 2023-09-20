СТРЕЛЬНА (С.-Петербург), 20 сен — ПРАЙМ. Имеются все основания надеяться, что товарооборот России и Китая подойдет к отметке в 200 миллиардов долларов, заявил президент РФ Владимир Путин. В Китае призвали ускорить строительство экономического коридора

"Недавно мы констатировали на встрече с председателем Госсовета Китайской Народной Республики, с которым я встречался на полях международного экономического Дальневосточного форума во Владивостоке, за первый месяц текущего года товарооборот превысил 120 миллиардов долларов. И у нас есть все основания надеяться на то, что мы во всяком случае приблизимся к цифре в 200 миллиардов", — сказал он в ходе встречи с членом политбюро ЦК КПК, главой МИД КНР Ван И.