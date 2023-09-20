2023-09-20T14:11:21+03:00
2023-09-20T14:11:21+03:00
2023-09-20T14:11:21+03:00
2023
https://1prime.ru/state_regulation/20230920/841786026.html
Путин спрогнозировал товарооборот России и Китая в 2023 году
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Имеются все основания надеяться, что товарооборот России и Китая подойдет к отметке в 200 миллиардов долларов, заявил президент РФ Владимир Путин. "Недавно мы констатировали на... ПРАЙМ, 20.09.2023
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
СТРЕЛЬНА (С.-Петербург), 20 сен — ПРАЙМ. Имеются все основания надеяться, что товарооборот России и Китая подойдет к отметке в 200 миллиардов долларов, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Недавно мы констатировали на встрече с председателем Госсовета Китайской Народной Республики, с которым я встречался на полях международного экономического Дальневосточного форума во Владивостоке, за первый месяц текущего года товарооборот превысил 120 миллиардов долларов. И у нас есть все основания надеяться на то, что мы во всяком случае приблизимся к цифре в 200 миллиардов", — сказал он в ходе встречи с членом политбюро ЦК КПК, главой МИД КНР Ван И.