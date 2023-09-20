2023-09-20T14:14:00+03:00
2023-09-20T14:15:59+03:00
2023-09-20T14:14:00+03:00
2023
https://1prime.ru/state_regulation/20230920/841786070.html
Путин принял предложение посетить Китай
Экономика
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Президент России Владимир Путин заявил, что с удовольствием принял предложение приехать в октябре в Китай. "Конечно, я с удовольствием принял приглашение председателя Китайской... ПРАЙМ, 20.09.2023
экономика, новости, россия, владимир путин, китай, визит
https://cdnn.1prime.ru/images/84159/81/841598113.jpg
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84159/81/841598113.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/84159/81/841598112.jpg
1920
1080
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84159/81/841598112.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/84159/81/841598100.jpg
1920
1920
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84159/81/841598100.jpg
https://1prime.ru/state_regulation/20230920/841786026.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
СТРЕЛЬНА, 20 сен — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин заявил, что с удовольствием принял предложение приехать в октябре в Китай.
"Конечно, я с удовольствием принял приглашение председателя Китайской Народной Республики посетить Китай в октябре этого года в рамках мероприятия в продвижение идеи председателя (КНР) Си Цзиньпина, которая уже имеет такой международный бренд "Один пояс, один путь", — сказал он в ходе встречи с членом политбюро ЦК КПК, руководителем канцелярии комиссии по иностранным делам Ван И.
Российский лидер отметил, что это полностью соответствует интересам России, "интегрирует, собственно говоря, и наши идеи создания большого евразийского пространства", и интересам Китая.
"И действуем достаточно синхронно", — добавил Путин.