СТРЕЛЬНА, 20 сен — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин заявил, что с удовольствием принял предложение приехать в октябре в Китай. Путин спрогнозировал товарооборот России и Китая в 2023 году

"Конечно, я с удовольствием принял приглашение председателя Китайской Народной Республики посетить Китай в октябре этого года в рамках мероприятия в продвижение идеи председателя (КНР) Си Цзиньпина, которая уже имеет такой международный бренд "Один пояс, один путь", — сказал он в ходе встречи с членом политбюро ЦК КПК, руководителем канцелярии комиссии по иностранным делам Ван И.

Российский лидер отметил, что это полностью соответствует интересам России, "интегрирует, собственно говоря, и наши идеи создания большого евразийского пространства", и интересам Китая.

"И действуем достаточно синхронно", — добавил Путин.