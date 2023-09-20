РБК: Африка снизила расчеты в рублях при торговле с Россией летом 2023 года
МОСКВА, 20 сен — ПРАЙМ. В июле текущего года африканские страны почти прекратили рассчитываться с Россией в рублях за экспортно-импортные операции. При этом резко выросла доля "дружественных" валют, прежде всего, юаней пишет РБК.
Согласно данным статистики Банка России, на которые ссылается издание, страны Африки в июле 2023 года резко снизили долю рубля в расчетах за товары российского экспорта. Однако доля валют дружественных стран достигла 78,8 процентов, что составляет самый высокий уровень с января 2021 года (до этого данные не публиковались).
Вместе с этим, доля "недружественных" валют, прежде всего, доллара и евро, сократилась до 8,5 процентов с 12,6 процентов в июне и 58,9 процентов в мае этого года. Для сравнения, в начале 2021 года доля долларов и евро в расчетах превышала 98 процентов. Судя по всему, от них решено было отказаться в пользу рубля. В феврале этого года расчеты в рублях за российский экспорт составляли 82,4 процента, однако в июле показатель упал до 12,7 процентов.
По словам опрошенных изданием экспертов, Африка склоняется к переходу на юани и рупии в торговле с Россией. Однако доля рубля и дружественных валют волатильна и может меняться в течение нескольких месяцев. Она зависит от прохождения крупных сделок, что видно по графику Банка России. География поставок, группы товаров, условия — все это влияет на валюту договора. Так или иначе, доля долларов и евро в расчетах России с Африкой продолжит сокращаться.
Европа же вынуждена покупать российский газ за рубли, поскольку иной формы оплаты российские компании не принимают. В результате доля расчетов в рублях летом составляла 49,5 процентов, в евро и долларах — 34,6 процентов, указано в материале.
https://1prime.ru/state_regulation/20230920/841786242.html