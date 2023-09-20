МОСКВА, 20 сен — ПРАЙМ. В июле текущего года африканские страны почти прекратили рассчитываться с Россией в рублях за экспортно-импортные операции. При этом резко выросла доля "дружественных" валют, прежде всего, юаней пишет РБК. Больше не поддакивают. БРИКС готовит приговор Западу

Согласно данным статистики Банка России, на которые ссылается издание, страны Африки в июле 2023 года резко снизили долю рубля в расчетах за товары российского экспорта. Однако доля валют дружественных стран достигла 78,8 процентов, что составляет самый высокий уровень с января 2021 года (до этого данные не публиковались).

Вместе с этим, доля "недружественных" валют, прежде всего, доллара и евро, сократилась до 8,5 процентов с 12,6 процентов в июне и 58,9 процентов в мае этого года. Для сравнения, в начале 2021 года доля долларов и евро в расчетах превышала 98 процентов. Судя по всему, от них решено было отказаться в пользу рубля. В феврале этого года расчеты в рублях за российский экспорт составляли 82,4 процента, однако в июле показатель упал до 12,7 процентов.

По словам опрошенных изданием экспертов, Африка склоняется к переходу на юани и рупии в торговле с Россией. Однако доля рубля и дружественных валют волатильна и может меняться в течение нескольких месяцев. Она зависит от прохождения крупных сделок, что видно по графику Банка России. География поставок, группы товаров, условия — все это влияет на валюту договора. Так или иначе, доля долларов и евро в расчетах России с Африкой продолжит сокращаться.

Европа же вынуждена покупать российский газ за рубли, поскольку иной формы оплаты российские компании не принимают. В результате доля расчетов в рублях летом составляла 49,5 процентов, в евро и долларах — 34,6 процентов, указано в материале.