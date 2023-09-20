ВАРШАВА, 20 сен — ПРАЙМ. Варшава предпримет дальнейшие шаги в рамках продуктового эмбарго, если Киев будет продолжать эскалацию, заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в эфире Польского телевидения. Президент Польши сравнил Украину с утопающим

"Мы ввели эмбарго и это эмбарго будет дальше действовать. А что касается слов Зеленского, то я могу сказать, что они очень не к месту", — сказал он и добавил, что "если с украинской стороны дойдет до дальнейшей эскалации, то мы будем отвечать соответствующим образом и применять дальнейшие шаги в рамках эмбарго со своей стороны".

Ранее замминистра экономики Украины Тарас Качка заявил, что в ближайшие дни Украина введет эмбарго на ряд польской сельскохозяйственной продукции в ответ на продление одностороннего запрета на ввоз украинского зерна.

Европейская комиссия 15 сентября решила не продлевать ограничения на ввоз четырех наименований сельхозпродукции Украины в несколько приграничных стран ЕС, но обязала Киев ввести меры по контролю за экспортом. После этого власти Словакии, Венгрии и Польши объявили, что продлевают запрет в одностороннем порядке. В частности, Венгрия продлила запрет на национальной основе, в список запрещенных к ввозу вошли 24 продукта. Помимо зерновых, в список вошли разные виды мяса, птица, яйца, мед, овощи и вино.