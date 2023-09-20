2023-09-20T16:10:00+03:00
2023-09-20T16:10:05+03:00
2023-09-20T16:10:00+03:00
2023
https://1prime.ru/state_regulation/20230920/841787131.html
России и Турция ведут необходимые контакты по техвопросам поставок зерна
Экономика
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Москва и Анкара проводят необходимые контакты по техническим вопросам поставки одного миллиона тонн зерна, заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко. "Необходимые контакты... ПРАЙМ, 20.09.2023
сельское хозяйство, реклама, экономика, новости, россия, турция, поставки зерна
https://cdnn.1prime.ru/images/83756/73/837567304.jpg
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83756/73/837567304.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/83756/73/837567303.jpg
1920
1080
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83756/73/837567303.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/83756/72/837567291.jpg
1920
1920
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83756/72/837567291.jpg
https://1prime.ru/Agriculture/20230920/841786529.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 20 сен — ПРАЙМ. Москва и Анкара проводят необходимые контакты по техническим вопросам поставки одного миллиона тонн зерна, заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко.
"Необходимые контакты осуществляются, и когда все ингредиенты сложатся, то об этом будет объявлено. Как скоро это будет, я сказать не могу, но политическая целесообразность этого проекта всем очевидна ", — сообщил он журналистам.