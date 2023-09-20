МОСКВА, 20 сен — ПРАЙМ. Москва и Анкара проводят необходимые контакты по техническим вопросам поставки одного миллиона тонн зерна, заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко. Патрушев спрогнозировал объем урожая зерновых в 2023 году

"Необходимые контакты осуществляются, и когда все ингредиенты сложатся, то об этом будет объявлено. Как скоро это будет, я сказать не могу, но политическая целесообразность этого проекта всем очевидна ", — сообщил он журналистам.