БРЮССЕЛЬ, 20 сен — ПРАЙМ. Высказанные Польшей и Словакией угрозы остановить военную помощь Украине на фоне обострения отношений между Киевом и восточноевропейскими странами из-за запрета на ввоз украинского зерна говорят о кризисе Евросоюза, сказал РИА Новости лидер французской партии "Народный республиканский союз" и политолог Франсуа Асселино. Президент Польши сравнил Украину с утопающим

"Прекращение всей военной и политической помощи Украине, как было заявлено в Варшаве и Братиславе, является невероятно сильным вызовом решениям ЕС и НАТО. Как Польша, так и Словакия передали Украине все свои истребители-бомбардировщики МиГ-29 и большую часть танков советской эпохи, а также свои системы ПВО С-300. Так что можно представить, что это настоящий кризис", — считает эксперт.

По его мнению, резкая позиция Зеленского в отношении европейских союзников выглядит "невероятной" и показывает "полное отсутствие" дипломатических способностей у самого Зеленского, причём в самый тяжелый для Украины момент после провала контрнаступления.

"Зеленскому потребуется гораздо больше помощи, если он хочет выжить в политическом плане, а он только и делает, что кусает кормящую руку. Это невероятно, и усиливает молчаливое раздражение и даже озлобленность в отношении киевского лидера среди его союзников в ЕС", — отмечает Асселино.

По его словам, сложившаяся ситуация может стать переломным моментом в поддержке Украины европейскими странами.

Ранее Украина обратилась с жалобой в ВТО в связи с введением Венгрией, Польшей и Словакией односторонних ограничений на импорт украинских сельхозтоваров. Польский министр по европейским делам республики Шимон Шинковский вель Сенк заявил, что страна может перестать поддерживать Украину, если общественное мнение будет против на фоне аграрного скандала.

Европейская комиссия 15 сентября решила не продлевать ограничения на ввоз четырех наименований сельхозпродукции Украины в несколько приграничных стран ЕС, но обязала Киев ввести меры по контролю за экспортом. После этого власти Словакии, Венгрии и Польши объявили, что продлевают запрет в одностороннем порядке. Украина обратилась с жалобой на это в ВТО. В ответ три страны ЕС заявили, что будут бойкотировать заседания координационной платформы по украинскому зерну.