МОСКВА, 20 сен — ПРАЙМ. Украинский посол в Польше Василий Зварыч разъяснил Варшаве позицию Киева о неприемлемости польского одностороннего запрета на импорт украинского зерна, сообщил пресс-секретарь министерства иностранных дел Украины Олег Николенко. Политолог разъяснил, о чем говорят угрозы Польши и Словакии Киеву

"МИД Украины подробно проинформирован о встрече украинского посла в Варшаве с заместителем министра иностранных дел Польши. Во время этой встречи украинский посол в который раз разъяснил украинскую позицию относительно неприемлемости для Украины польского одностороннего запрета на импорт украинского зерна", — написал Николенко в социальной сети Facebook*.

Ранее в среду польское внешнеполитическое ведомство сообщало, что посол Украины вызван в МИД Польши в связи с заявлениями Владимира Зеленского.

Европейская комиссия 15 сентября решила не продлевать ограничения на ввоз четырех наименований сельхозпродукции Украины в несколько приграничных стран ЕС, но обязала Киев ввести меры по контролю за экспортом. После этого власти Словакии, Венгрии и Польши объявили, что продлевают запрет в одностороннем порядке. В частности, Венгрия продлила запрет на национальной основе, в список запрещенных к ввозу вошли 24 продукта. Помимо зерновых, в список вошли разные виды мяса, птица, яйца, мед, овощи и вино.

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