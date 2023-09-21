МОСКВА, 21 сен — ПРАЙМ. Специалисты Приморской ветеринарной лаборатории в одном из холодильников Владивостока обнаружили более 22 тонн красной икры с Камчатки, в которой выявлена кишечная палочка, сообщила пресс-служба Приморского межрегионального управления Россельхознадзора. Обязательную маркировку красной и черной икры запустят в России с 1 апреля

"Проведены исследования проб, отобранных в "холодильнике" во Владивостоке от партии замороженной соленой икры горбуши, общим весом 22 464 килограмма, производителя из Карагинского района Камчатского края. Продукция исследовалась на 32 показателя. Специалистами Приморской межобластной ветеринарной лаборатории в икре обнаружены бактерии группы кишечной палочки", — говорится в сообщении.

Пробы были взяты в рамках контроля за качеством и безопасностью продукции, заявленной на экспорт в КНР, Республику Корея, Японию, Таиланд, Вьетнам и ЕС. Выявленные нарушения не соответствуют требованиям технических регламентов таможенного союза "О безопасности рыбы и рыбной продукции" и "О безопасности пищевой продукции".

"Возможной причиной серьезных нарушений ветеринарно-санитарных правил стало несоблюдение технологии производства или хранения продукции, а также нарушение условий ее транспортировки. После разморозки продукции патогенная микрофлора начинает активно развиваться. В данном случае продукция перед употреблением не подвергается дополнительной термической обработке, поэтому наличие болезнетворной микрофлоры особенно небезопасно", — уточняется в сообщении.

На данный момент информация о бракованной партии камчатской икры размещена в автоматизированной системе ветеринарии "Веста". Сведения направлены в центральный аппарат и территориальные управления Россельхознадзора, управления ветеринарии и иные ведомства. В адрес владельца продукции готовится информационное письмо с результатами лабораторных исследований. Продукция должна быть изъята из оборота и подлежит утилизации. Икра не подлежит переработке на корм животным.