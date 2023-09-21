МОСКВА, 21 сен — ПРАЙМ. Председатель Федеральной резервной системы Джером Пауэлл сказал в среду, что, хотя некоторые факторы неподконтрольны центральному банку, существует высокая вероятность того, что агрессивное повышение процентных ставок не спровоцирует спад в американской экономике. В сенате призвали Байдена "перестать делать из США заложника"

"Я всегда считал мягкую посадку возможным сценарием", — сказал Пауэлл в ходе пресс-конференции по итогам заседания Комитета по операциям на открытом рынке, на котором было принято решение оставить процентные ставки на прежнем уровне, как и ожидали рынки. Пауэлл сказал, что такой сценарий по-прежнему возможен, но предупредил о наличии факторов, которые могут на него повлиять.

Руководители ФРС повысили прогнозы роста экономики и понизили прогнозы уровня безработицы, что предполагает их уверенность в том, что экономике удастся пережить повышение процентных ставок без болезненных потерь.