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https://1prime.ru/state_regulation/20230921/841792464.html
Глава ФРС США назвал последствия агрессивного повышения процентных ставок
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Председатель Федеральной резервной системы Джером Пауэлл сказал в среду, что, хотя некоторые факторы неподконтрольны центральному банку, существует высокая вероятность того, что... ПРАЙМ, 21.09.2023
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 21 сен — ПРАЙМ. Председатель Федеральной резервной системы Джером Пауэлл сказал в среду, что, хотя некоторые факторы неподконтрольны центральному банку, существует высокая вероятность того, что агрессивное повышение процентных ставок не спровоцирует спад в американской экономике.
"Я всегда считал мягкую посадку возможным сценарием", — сказал Пауэлл в ходе пресс-конференции по итогам заседания Комитета по операциям на открытом рынке, на котором было принято решение оставить процентные ставки на прежнем уровне, как и ожидали рынки. Пауэлл сказал, что такой сценарий по-прежнему возможен, но предупредил о наличии факторов, которые могут на него повлиять.
Руководители ФРС повысили прогнозы роста экономики и понизили прогнозы уровня безработицы, что предполагает их уверенность в том, что экономике удастся пережить повышение процентных ставок без болезненных потерь.