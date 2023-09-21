Politico: в ЕС применяют "Википедию" для обоснования ввода санкций против России
МОСКВА, 21 сен — ПРАЙМ. В Евросоюзе используют сомнительные источники информации для обоснования ввода санкций против россиян, сообщает издание Politico со ссылкой на "рабочие документы" Евросовета.
"Внутренняя классификация ЕС… состоит из описания правовой основы санкций, краткого изложения обоснования и короткой биографии человека, за которыми следуют доказательства, которые подтверждают обвинение", — сказано в материале издания.
По данным Politico, в качестве доказательств применяются открытые источники, среди которых статьи новостных агентств, а также переведенные материалы из украинских и российских ресурсов. В числе публикаций есть те, которые взяты с "Википедии" и развлекательных журналов, некоторые являются рекламными постами и статьями, написанными ботами. При этом в документах по потенциальным подсанкционным лицам присутствуют ошибки.
Один из дипломатов ЕС рассказал изданию, что санкционные решения принимают в бешеном темпе: сотрудникам из его страны, например, иногда приходилось работать по 12 часов в сутки над сбором доказательств.
Как отмечает Politico со ссылкой на одного адвоката, качество доказательств ЕС снизилось на фоне стремления блока подвергнуть санкциям россиян после начала СВО. Из-за этого ЕС уязвим перед возможными судебными исками от подсанкционных лиц.
Отмечается, что Евросовет также распространил другой документ, в котором содержатся обоснования введения санкций против российских экономических акторов. Однако и в нем содержатся ссылки на материалы "Википедии", а также изображения веб-страниц со статистикой российского экспорта.
https://1prime.ru/state_regulation/20230921/841793582.html