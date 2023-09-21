МОСКВА, 21 сен — ПРАЙМ. В Евросоюзе используют сомнительные источники информации для обоснования ввода санкций против россиян, сообщает издание Politico со ссылкой на "рабочие документы" Евросовета. В Турции назвали санкции губительным разочарованием для Запада

"Внутренняя классификация ЕС… состоит из описания правовой основы санкций, краткого изложения обоснования и короткой биографии человека, за которыми следуют доказательства, которые подтверждают обвинение", — сказано в материале издания.

По данным Politico, в качестве доказательств применяются открытые источники, среди которых статьи новостных агентств, а также переведенные материалы из украинских и российских ресурсов. В числе публикаций есть те, которые взяты с "Википедии" и развлекательных журналов, некоторые являются рекламными постами и статьями, написанными ботами. При этом в документах по потенциальным подсанкционным лицам присутствуют ошибки.

Один из дипломатов ЕС рассказал изданию, что санкционные решения принимают в бешеном темпе: сотрудникам из его страны, например, иногда приходилось работать по 12 часов в сутки над сбором доказательств.

Как отмечает Politico со ссылкой на одного адвоката, качество доказательств ЕС снизилось на фоне стремления блока подвергнуть санкциям россиян после начала СВО. Из-за этого ЕС уязвим перед возможными судебными исками от подсанкционных лиц.

Отмечается, что Евросовет также распространил другой документ, в котором содержатся обоснования введения санкций против российских экономических акторов. Однако и в нем содержатся ссылки на материалы "Википедии", а также изображения веб-страниц со статистикой российского экспорта.