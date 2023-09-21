МОСКВА, 21 сен — ПРАЙМ. Порядка 58% граждан Чехии не верят, что утвержденный властями в июне пакет экономических реформ по оздоровлению финансов позитивно отразится на экономике, сообщило в четверг Чешское радио со ссылкой на исследование агентства Median. Раскрыто отношение чехов к экономической ситуации в стране

Экономические реформы вызвали весной бурные диспуты в СМИ и многотысячные митинги на площадях, а также недовольство оппозиции. Правительство полагает, что реформы помогут снизить дефицит бюджета на 4,2 миллиарда долларов в 2024 году. Реформа предполагает изменение ставок НДС, увеличение налога на недвижимость. Также будут сокращены государственные дотации.

"Более половины респондентов ответили, что не верят в позитивное влияние (реформ — ред.) на экономику", — сообщает Чешское радио.

При этом, как отметил аналитик агентства Median Штепан Жадник, лишь 33% опрошенных сказали, что понимают содержание пакета реформ.

Median провело экспресс-исследование общественного мнения с 12 по 14 сентября по заказу Чешского радио. В нем приняли участие более тысячи человек, о статистической погрешности и форме опроса не сообщается. Аналогичный опрос в мае показал, что в успех реформ не верят более 70% граждан.