2023-09-21T11:30:05+03:00
2023-09-21T11:30:05+03:00
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2023
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Эксперты оценили веру чехов в успех экономических реформ в стране
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Порядка 58% граждан Чехии не верят, что утвержденный властями в июне пакет экономических реформ по оздоровлению финансов позитивно отразится на экономике, сообщило в четверг... ПРАЙМ, 21.09.2023
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 21 сен — ПРАЙМ. Порядка 58% граждан Чехии не верят, что утвержденный властями в июне пакет экономических реформ по оздоровлению финансов позитивно отразится на экономике, сообщило в четверг Чешское радио со ссылкой на исследование агентства Median.
Экономические реформы вызвали весной бурные диспуты в СМИ и многотысячные митинги на площадях, а также недовольство оппозиции. Правительство полагает, что реформы помогут снизить дефицит бюджета на 4,2 миллиарда долларов в 2024 году. Реформа предполагает изменение ставок НДС, увеличение налога на недвижимость. Также будут сокращены государственные дотации.
"Более половины респондентов ответили, что не верят в позитивное влияние (реформ — ред.) на экономику", — сообщает Чешское радио.
При этом, как отметил аналитик агентства Median Штепан Жадник, лишь 33% опрошенных сказали, что понимают содержание пакета реформ.
Median провело экспресс-исследование общественного мнения с 12 по 14 сентября по заказу Чешского радио. В нем приняли участие более тысячи человек, о статистической погрешности и форме опроса не сообщается. Аналогичный опрос в мае показал, что в успех реформ не верят более 70% граждан.