МОСКВА, 21 сен — ПРАЙМ. Минфин предложил ввести расширенную пошлину на товары российского экспорта, которых эта мера еще не коснулась. Цель — ослабить инфляцию и стабилизировать рубль, пишет "Коммерсант". В России обсуждают меры контроля оттока капитала через дружественные страны

Министерство предполагает, что размер пошлины будет зависеть от курса российской валюты. По его плану, речь идет о 5,5-7 процентах при долларе дороже 95 рублей и 3,5-4 процентах при курсе выше 80. При более крепком рубле пошлина обнулится.

Новация может коснуться товаров ненефтегазового экспорта: металлы, уголь, удобрения, пишет издание. Нефть, нефтепродукты, газ, а также лесоматериалы, лом, зерно и некоторые виды продукции машиностроения дополнительной пошлиной облагаться не будут.

Как сообщает издание, если предложение будет одобрено правительством, то с 1 октября 2023 года по 31 декабря 2024 года экспорт товаров, сильно зависящих от курса рубля, будут облагаться дополнительной пошлиной.

Однако, как отмечено в статье, при введении дополнительной пошлины эффект ослабления инфляции может быть "смазан" из-за возможного влияния на динамику российского экспорта. Таким образом, как подчеркивает автор статьи, предложенные меры нанесут макроэкономике скорее вред, чем пользу.

Из-за возможного "шокового" эффекта на экспорт правительство пока не комментировало предложение Минфина, однако на прошлой неделе проект уже был внесен в тарифно-таможенную подкомиссию правительственной комиссии по экономическому развитию.