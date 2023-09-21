БРАТИСЛАВА, 21 сен — ПРАЙМ. Киев пообещал отозвать жалобу, поданную на Словакию во Всемирную торговую организацию (ВТО) из-за запрета на импорт зерна, сообщила в четверг представитель словацкого министерства сельского хозяйства Кристина Юричкова. В Польше оценили значимость рынка Украины для польской сельхозпродукции

"Украинский министр сельского хозяйства пообещал, что прекратит действия против Словакии, а именно как жалобу в ВТО, так и запрет на ввоз словацкой агропродукции на Украину", — заявила она словацкому изданию teraz.sk.

По данным ведомства, этот вопрос поднял в ходе переговоров, состоявшихся в среду онлайн, глава ведомства Йозеф Биреш. Он попросил Киев прекратить все меры, которые были связаны с жалобой на Словакию, а также с высказываниями о запрете торговли агропродукцией. По данным Юричковой, украинская сторона пообещала, что с 20 сентября эти действия прекратит.

Европейская комиссия 15 сентября решила не продлевать ограничения на ввоз четырех наименований сельхозпродукции Украины в несколько приграничных стран ЕС, но обязала Киев ввести меры по контролю за экспортом. После этого власти Словакии, Венгрии и Польши объявили, что продлевают запрет в одностороннем порядке. Украина обратилась с жалобой на это в ВТО.