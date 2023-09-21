2023-09-21T12:57:00+03:00
2023-09-21T13:01:07+03:00
2023-09-21T12:57:00+03:00
2023
https://1prime.ru/state_regulation/20230921/841794199.html
Киев пообещал отозвать жалобу в ВТО на Словакию
Экономика
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Киев пообещал отозвать жалобу, поданную на Словакию во Всемирную торговую организацию (ВТО) из-за запрета на импорт зерна, сообщила в четверг представитель словацкого министерства... ПРАЙМ, 21.09.2023
сельское хозяйство, экономика, новости, украина, словакия, украинское зерно, жалоба в вто
https://cdnn.1prime.ru/images/84136/88/841368874.jpg
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84136/88/841368874.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/84136/88/841368873.jpg
1920
1080
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84136/88/841368873.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/84136/88/841368861.jpg
1920
1920
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84136/88/841368861.jpg
https://1prime.ru/world/20230921/841791960.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
БРАТИСЛАВА, 21 сен — ПРАЙМ. Киев пообещал отозвать жалобу, поданную на Словакию во Всемирную торговую организацию (ВТО) из-за запрета на импорт зерна, сообщила в четверг представитель словацкого министерства сельского хозяйства Кристина Юричкова.
"Украинский министр сельского хозяйства пообещал, что прекратит действия против Словакии, а именно как жалобу в ВТО, так и запрет на ввоз словацкой агропродукции на Украину", — заявила она словацкому изданию teraz.sk.
По данным ведомства, этот вопрос поднял в ходе переговоров, состоявшихся в среду онлайн, глава ведомства Йозеф Биреш. Он попросил Киев прекратить все меры, которые были связаны с жалобой на Словакию, а также с высказываниями о запрете торговли агропродукцией. По данным Юричковой, украинская сторона пообещала, что с 20 сентября эти действия прекратит.
Европейская комиссия 15 сентября решила не продлевать ограничения на ввоз четырех наименований сельхозпродукции Украины в несколько приграничных стран ЕС, но обязала Киев ввести меры по контролю за экспортом. После этого власти Словакии, Венгрии и Польши объявили, что продлевают запрет в одностороннем порядке. Украина обратилась с жалобой на это в ВТО.