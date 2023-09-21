БРАТИСЛАВА, 21 сен — ПРАЙМ. Братислава и Киев договорились создать систему лицензирования для поставок зерна, запрет на импорт четырех украинских сельхозтоваров будет действовать до ее запуска, сообщила в четверг представитель словацкого министерства сельского хозяйства Кристина Юричкова.

"Министр сельского хозяйства Словакии Йозеф Биреш оценил переговоры с украинским министром, которые состоялись в среду онлайн, как конструктивные, потому что они договорились о создании системы торговли зерном на основе выдачи и контроля лицензий. Пока эта система не будет запущена и протестирована, действует запрет на ввоз четырех товаров с Украины, который словацкое правительство одобрило до конца года", — сказала она словацкому изданию teraz.sk.

Еврокомиссия 15 сентября решила не продлевать ограничения на ввоз четырех наименований сельхозпродукции Украины в несколько приграничных стран ЕС, но обязала Киев ввести меры по контролю за экспортом. После этого власти Словакии, Венгрии и Польши объявили, что продлевают запрет в одностороннем порядке. Украина в связи с этим обратилась с жалобой в ВТО. В ответ три страны ЕС заявили, что будут бойкотировать заседания координационной платформы по украинскому зерну.