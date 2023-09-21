МОСКВА, 21 сен — ПРАЙМ. Украина и Польша договорились разработать вариант взаимодействия в сфере экспортной политики, сообщила пресс-служба минагрополитики Украины по итогам телефонной беседы министра аграрной политики и продовольствия Украины Николая Сольского с польским коллегой Робертом Телусом. Словакия и Украина договорились о поставках зерна

"Сольский провел телефонный разговор со своим польским коллегой Робертом Телусом. Министры обсудили ситуацию, а также предложение Украины по ее урегулированию и договорились найти решение, учитывающее интересы обеих стран. Стороны согласовали выработать в ближайшее время вариант взаимодействия по вопросам экспорта", — сообщила пресс-служба на сайте министерства.

Отмечается, что стороны подтвердили "тесные и конструктивные отношения" между странами. По данным ведомства, следующие переговоры состоятся в ближайшие дни, будут обсуждены подготовленные к тому времени вопросы от обеих сторон. Также польская сторона изучит украинский план по экспорту и подготовит свои предложения к нему, добавили в пресс-службе.

В последние дни польско-украинские отношения существенно осложнились из-за эмбарго в отношении украинского зерна. Замминистра экономики Украины Тарас Качка заявил, что в ближайшие дни страна введет эмбарго на ряд польской сельскохозяйственной продукции в ответ на продление одностороннего запрета на ввоз украинского зерна. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в ответ на это пообещал расширить польский список продуктов, запрещенных к ввозу с Украины.

Европейская комиссия 15 сентября решила не продлевать ограничения на ввоз четырех наименований сельхозпродукции Украины в несколько приграничных стран ЕС, но обязала Киев ввести меры по контролю за экспортом. После этого власти Словакии, Венгрии и Польши объявили, что продлевают запрет в одностороннем порядке. В частности, Венгрия продлила запрет на национальной основе, в список запрещенных к ввозу вошли 24 продукта. Помимо зерновых, в список вошли разные виды мяса, птица, яйца, мед, овощи и вино. Украина в связи с этим обратилась с жалобой в ВТО. В ответ три страны ЕС заявили, что будут бойкотировать заседания координационной платформы по украинскому зерну.