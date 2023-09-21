2023-09-21T14:48:55+03:00
2023-09-21T14:48:55+03:00
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Правительство завершает работу над прогнозом ситуации на рынке труда
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Правительство РФ завершает работу над созданием прогноза ситуации на российском рынке труда на ближайшую перспективу, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова во время общения с... ПРАЙМ, 21.09.2023
общество , бизнес, экономика, новости, россия, правительство рф, татьяна голикова, рынок труда
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 21 сен — ПРАЙМ. Правительство РФ завершает работу над созданием прогноза ситуации на российском рынке труда на ближайшую перспективу, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова во время общения с журналистами.
"Ключевая задача — это обсуждение подхода к прогнозу ситуации на рынке труда России на ближайшую перспективу, перспективой мы называем 2030 год. И сейчас мы вместе с Минэкономразвития, Минтрудом, коллегами из блока образовательного завершаем работу по формированию этого самого прогноза", — сказала она и отметила, что рамках работы над прогнозом кабмин получили встречные региональные прогнозы.
"Вчера мы с ними обсуждали как раз, почему мы расходимся и как российская экономика будет реагировать в этой части на те вызовы и на те приоритеты технологического развития, которые сегодня у нас в стране определены", — заявила Голикова.
В Великом Новгороде 20-21 сентября проходит заседание президиума Госсовета по теме ситуации на рынке труда РФ.