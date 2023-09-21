ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 21 сен — ПРАЙМ. Новые российские регионы ощущают нехватку кадров, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова в ходе общения с журналистами. Правительство завершает работу над прогнозом ситуации на рынке труда

"Конечно, у них есть дефицит, у них востребованы совершенно разные профессии. Они являются такими же активными участниками сейчас, как и другие регионы, понятно, что у них происходит сейчас только процесс становления, в том числе процесс становления служб занятости, центров занятости. Но они очень активно участвуют в этом процессе", — сказала она.

"Если вот так в общем отвечать, то у них востребованы все специалисты. Сейчас им в первую очередь нужны специалисты, которые восстанавливают экономику, то самое главное, нужны учителя, нужны врачи. Мы с ними активно взаимодействуем", — добавила вице-премьер.

В Великом Новгороде 20-21 сентября проходит заседание президиума Госсовета по теме ситуации на российском рынке труда.