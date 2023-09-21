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Голикова оценила ситуацию с кадрами в новых регионах
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Новые российские регионы ощущают нехватку кадров, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова в ходе общения с журналистами. "Конечно, у них есть дефицит, у них востребованы... ПРАЙМ, 21.09.2023
регионы, экономика, новости, россия, татьяна голикова, рынок труда, новые регионы рф
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 21 сен — ПРАЙМ. Новые российские регионы ощущают нехватку кадров, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова в ходе общения с журналистами.
"Конечно, у них есть дефицит, у них востребованы совершенно разные профессии. Они являются такими же активными участниками сейчас, как и другие регионы, понятно, что у них происходит сейчас только процесс становления, в том числе процесс становления служб занятости, центров занятости. Но они очень активно участвуют в этом процессе", — сказала она.
"Если вот так в общем отвечать, то у них востребованы все специалисты. Сейчас им в первую очередь нужны специалисты, которые восстанавливают экономику, то самое главное, нужны учителя, нужны врачи. Мы с ними активно взаимодействуем", — добавила вице-премьер.
В Великом Новгороде 20-21 сентября проходит заседание президиума Госсовета по теме ситуации на российском рынке труда.