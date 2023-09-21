БРЮССЕЛЬ, 21 сен — ПРАЙМ. Евросоюз вводит санкции согласно критериям, которые страны-члены считают убедительными, рассказал в ходе брифинга в Брюсселе официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано, отвечая на просьбу журналистов прокомментировать информацию в СМИ о том, что европейские санкции вводятся на основании статей из "Википедии". В Турции назвали санкции губительным разочарованием для Запада

"Как вы знаете, санкции принимаются единогласным решением государств-членов. Это конфиденциальный процесс… Страны рассматривают определенные критерии, и если считают их убедительными для введения ограничений, вносят фигурантов в список санкций… И потом эти санкции можно оспорить через обращение в суд или к институтам ЕС, чтобы показать, что нет оснований для включения в списки", — пояснил он.

Ранее газета Politico со ссылкой на "рабочие документы" Евросовета сообщила, что в ЕС пользуются сомнительными источниками информации для обоснования введения санкций. Отмечалось, что в качестве доказательств используются открытые источники, среди которых статьи новостных агентств, а также переведенные материалы с различных интернет-ресурсов, кроме того, среди публикаций встречаются те, которые взяты с "Википедии" и развлекательных журналов, некоторые являются рекламными постами и статьями, написанными ботами. При этом в документах по потенциальным подсанкционным лицам присутствуют ошибки.