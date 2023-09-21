ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 21 сен — ПРАЙМ. Потребность в кадрах в стране будет увеличиваться с учетом демографии, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. Голикова оценила ситуацию с кадрами в новых регионах

"Мы понимаем, что у нас потребность в кадрах будет расти с учетом демографии. Мы оценили, что исходя из возрастов, которые мы на сегодняшний день имеем, и трендов, которые складываются, а именно — рост количества людей, которые находятся в возрасте 15-19 лет и снижающийся тренд возрастов 30-39 лет в ближайшее время, … это заставляет нас, и мы видим по потребностям на рынке труда, заставляет нас пересматривать подходы не только к прогнозированию, но и к подготовке кадров на уровне среднего специального образования, высшего образования, даже в каком-то смысле профориентации в школе средней и дополнительном образовании", — сказала она журналистам.

По словам Голиковой, абсолютный приоритет в работе над модернизацией рынка труда — это обрабатывающая промышленность.

"Она является, даже по нашим самым предварительным оценкам, абсолютным лидером с точки зрения привлечения дополнительных трудовых ресурсов — почти 750 тысяч человек. Мы до конца сейчас оцениваем, предварительный такой прогноз. Ряд отраслей, конечно, наверное будет уменьшать свою потребность в трудовых ресурсах. Это в первую очередь те отрасли, которые имеют возможность развивать электронные сервисы, такие как торговля", — подчеркнула она.

Вице-премьер также привела цифры, согласно которым на одного зарегистрированного безработного с соответствующим опытом в РФ приходится 13 вакансий квалифицированных рабочих промышленности, строительства, транспорта.

В Великом Новгороде 20-21 сентября проходит заседание президиума Госсовета по теме ситуации на российском рынке труда.