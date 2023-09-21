БРЮССЕЛЬ, 21 сен — ПРАЙМ. Еврокомиссия сохраняет за собой право запуска процедуры о нарушении против стран ЕС, которые ранее ввели односторонние меры против агропромышленной продукции с Украины, сообщила на брифинге в Брюсселе представитель ЕК Мириам Гарсиа Феррер. В Евросоюзе рассказали о критериях, по которым вводят санкции

"Торговая политика находится в компетенции институтов ЕС, и отдельным странам не позволено вводить односторонние меры. В настоящее время мы нацелены найти приемлемое для всех решение… Но, конечно, мы сохраняем за собой право, в случае необходимости, начать процедуру о нарушении в отношении тех стран, которые принимают односторонние меры. Но это не то, на что мы нацелены сейчас", — сказала она.

Еврокомиссия 15 сентября решила не продлевать ограничения на ввоз четырех наименований сельхозпродукции Украины в несколько приграничных стран ЕС, но обязала Киев ввести меры по контролю за экспортом. После этого власти Словакии, Венгрии и Польши объявили, что продлевают запрет в одностороннем порядке. Украина в связи с этим обратилась с жалобой в ВТО. В ответ три страны ЕС заявили, что будут бойкотировать заседания координационной платформы по украинскому зерну.