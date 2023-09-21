2023-09-21T15:28:00+03:00
2023-09-21T15:28:03+03:00
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ЕК предупредила страны Евросоюза, которые запрещают импорт с Украины
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Еврокомиссия сохраняет за собой право запуска процедуры о нарушении против стран ЕС, которые ранее ввели односторонние меры против агропромышленной продукции с Украины, сообщила... ПРАЙМ, 21.09.2023
сельское хозяйство, экономика, новости, еврокомиссия, украина, ес, меры
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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БРЮССЕЛЬ, 21 сен — ПРАЙМ. Еврокомиссия сохраняет за собой право запуска процедуры о нарушении против стран ЕС, которые ранее ввели односторонние меры против агропромышленной продукции с Украины, сообщила на брифинге в Брюсселе представитель ЕК Мириам Гарсиа Феррер.
"Торговая политика находится в компетенции институтов ЕС, и отдельным странам не позволено вводить односторонние меры. В настоящее время мы нацелены найти приемлемое для всех решение… Но, конечно, мы сохраняем за собой право, в случае необходимости, начать процедуру о нарушении в отношении тех стран, которые принимают односторонние меры. Но это не то, на что мы нацелены сейчас", — сказала она.
Еврокомиссия 15 сентября решила не продлевать ограничения на ввоз четырех наименований сельхозпродукции Украины в несколько приграничных стран ЕС, но обязала Киев ввести меры по контролю за экспортом. После этого власти Словакии, Венгрии и Польши объявили, что продлевают запрет в одностороннем порядке. Украина в связи с этим обратилась с жалобой в ВТО. В ответ три страны ЕС заявили, что будут бойкотировать заседания координационной платформы по украинскому зерну.