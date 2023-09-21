БРЮССЕЛЬ, 21 сен — ПРАЙМ. Еврокомиссия представит юридическое предложение по использованию замороженных российских активов на основе консультаций со странами союза, пока такие дискуссии продолжаются, сообщил на брифинге в Брюсселе представитель Еврокомиссии Кристиан Виганд. В Евросоюзе рассказали о критериях, по которым вводят санкции

"Это комплексный вопрос, консультации по нему продолжаются… Мы готовы внести юридическое предложение на основе наших консультаций с государствами-членами ЕС", — сказал он и добавил, что "на прошлой неделе состоялась встреча по этому вопросу, на которой представители государств ЕС обменялись своими мнениями, следующая такая встреча пройдет 27 сентября".

Лидеры ЕС в октябре прошлого года поручили ЕК подготовить предложения по использованию замороженных активов для финансирования восстановления Украины. В Кремле заявляли, что принятие подобных решений "будет еще одним шагом в попрании всех правил и норм международного права", Москва "будет изыскивать возможности бороться с этим".

Несмотря на неоднократные заявления ЕК о возможном использовании замороженных российских активов на нужды восстановления Украины, пока какая-либо законодательная база для таких действий в ЕС отсутствует.