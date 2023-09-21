2023-09-21T16:04:00+03:00
2023-09-21T16:04:04+03:00
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2023
https://1prime.ru/state_regulation/20230921/841795530.html
Еврокомиссия продолжает консультации по замороженным российским активам
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https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
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Еврокомиссия представит юридическое предложение по использованию замороженных российских активов на основе консультаций со странами союза, пока такие дискуссии продолжаются,... ПРАЙМ, 21.09.2023
финансы, экономика, новости, ес, ек, замороженные российские активы
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
БРЮССЕЛЬ, 21 сен — ПРАЙМ. Еврокомиссия представит юридическое предложение по использованию замороженных российских активов на основе консультаций со странами союза, пока такие дискуссии продолжаются, сообщил на брифинге в Брюсселе представитель Еврокомиссии Кристиан Виганд.
"Это комплексный вопрос, консультации по нему продолжаются… Мы готовы внести юридическое предложение на основе наших консультаций с государствами-членами ЕС", — сказал он и добавил, что "на прошлой неделе состоялась встреча по этому вопросу, на которой представители государств ЕС обменялись своими мнениями, следующая такая встреча пройдет 27 сентября".
Лидеры ЕС в октябре прошлого года поручили ЕК подготовить предложения по использованию замороженных активов для финансирования восстановления Украины. В Кремле заявляли, что принятие подобных решений "будет еще одним шагом в попрании всех правил и норм международного права", Москва "будет изыскивать возможности бороться с этим".
Несмотря на неоднократные заявления ЕК о возможном использовании замороженных российских активов на нужды восстановления Украины, пока какая-либо законодательная база для таких действий в ЕС отсутствует.