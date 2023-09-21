КАЗАНЬ, 21 сен — ПРАЙМ. РФ не планирует закупки зерна в интервенционный фонд в 2023-2024 сельскохозяйственном году (с 1 июля 2023 года по 30 июня 2024 года), сообщила журналистам вице-премьер РФ Виктория Абрамченко. Правительство направит дополнительные средства на льготные кредиты АПК

"Нет, не планируются. Интервенционный фонд останется в тех же параметрах, которые и были в предыдущем периоде", — сказала Абрамченко, отвечая на вопрос о том, планируются ли закупки зерна в государственный интервенционный фонд в текущем сезоне.

Она пояснила, что интервенционный фонд не является инструментом для того, чтобы забрать с рынка все излишки, и правительство рассчитывает, что те излишки зерна, которые существуют, будут продаваться на экспорт.

"Мы говорим о балансе внутри страны – производства и потребления. Мы говорим о том, что излишки зерна нужно продавать безусловно, и держим интервенционный фонд как сбалансированный инструмент в тех параметрах, которые были определены рынком и профильным министерством", — сказала Абрамченко.

В России с 2001 года действует механизм государственных закупочных и товарных (на продажу) интервенций зерна, которые используются для стабилизации цен на зерновые культуры и поддержки аграриев. Минсельхоз в 2022 году сформировал запас интервенционного фонда в 3 миллиона тонн зерна. Отраслевые ассоциации в прошлом году обращались в министерство с просьбой увеличить объем закупки зерна в госфонд из-за низких внутренних цен в связи с высоким урожаем и переходящими запасами, при которых фермеры не могут покрыть понесенные издержки.

Россия в 2022 году обновила рекорд валового сбора зерна: всего было собрано 157,676 миллиона тонн, на 29,9% больше по сравнению с 2021 годом, в том числе пшеницы — 104,237 миллиона тонн, на 37% больше. Урожай зерна в РФ в 2023 году, с учетом новых регионов страны, Минсельхоз прогнозировал в 123 миллиона тонн, из них пшеницы — 78 миллионов тонн, допуская пересмотр прогноза в сторону повышения.

Президент Владимир Путин в начале сентября заявил, что Россия в 2023 году может собрать порядка 130 миллионов тонн зерна, а экспортный потенциал ожидается на уровне 60 миллионов тонн. Глава Минсельхоза РФ Дмитрий Патрушев накануне подтвердил этот прогноз.