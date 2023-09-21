БРАТИСЛАВА, 21 сен — ПРАЙМ. Властям следует не отказываться от запрета на импорт зерна с Украины и не принимать никаких решений, которые могли бы отменить это эмбарго, заявил глава крупной оппозиционной партии Smer, бывший премьер-министр Словакии Роберт Фицо. Польша намерена прекратить поставлять оружие Украине

"Мы призываем правительство, чтобы оно не принимало никаких решений, никаких мер и никаких договоров с Украиной, которые бы означали импорт украинских сельскохозяйственных товаров на территорию Словакии", — сказал Фицо журналистам в четверг.

Он напомнил, что министры сельского хозяйства Украины и Словакии в среду провели переговоры онлайн.

"Уже слышим, что Украина думает о том, чтобы приостановить меры по отношению к Словакии в ВТО, уже говорят о каких-то лицензиях. Я очень хорошо знаю украинских политиков, они не остановятся, пока не добьются того, что задумали. Украина любой ценой хочет, чтобы их дешевое зерно попало не только на рынок крупных государств-членов Евросоюза, но (украинские политики — ред.) будут рады, если часть продукции с Украины окажется на рынке Словакии", — сказал Фицо.

Он заявил, что правительство Словакии должно настаивать на том, что страна не будет брать не только украинское зерно, но и другую сельскохозяйственную продукцию из этой страны.

Ранее депутат словацкого парламента от партии Smer Рихард Такач сказал журналистам, что следует расширить список товаров или продуктов, которые запрещено импортировать с Украины. Он отметил, что одним из чувствительных товаров на данный момент является, например, сахар. По словам депутата, есть опасения, что импорт дешевого украинского сахара может создать проблемы для словацких производителей.

Словацкое правительство ранее информировало, что запрет на импорт пшеницы, кукурузы, рапса и семян подсолнечника с Украины будет действовать до конца 2023 года.

Еврокомиссия 15 сентября решила не продлевать ограничения на ввоз четырех наименований сельхозпродукции Украины в несколько приграничных стран ЕС, но обязала Киев ввести меры по контролю за экспортом. После этого власти Словакии, Венгрии и Польши объявили, что продлевают запрет в одностороннем порядке. Украина в связи с этим обратилась с жалобой в ВТО. В четверг стало известно, что Украина отзовет жалобу на Словакию, страны договорились о создании системы лицензирования для поставок зерна, а запрет на импорт в Словакию украинской агропродукции будет действовать до запуска этой системы.