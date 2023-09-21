2023-09-21T17:44:31+03:00
2023-09-21T17:44:31+03:00
2023-09-21T17:44:31+03:00
2023
https://1prime.ru/state_regulation/20230921/841796821.html
ФОМ выяснил, у скольких россиян улучшилось материальное положение
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Больше половины жителей России не заметили изменений своего материального положения в последнее время, вместе с тем некоторые заявили о его улучшении, говорится в результатах... ПРАЙМ, 21.09.2023
общество , финансы, экономика, новости, россия, фом, россияне, материальное положение
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 21 сен — ПРАЙМ. Больше половины жителей России не заметили изменений своего материального положения в последнее время, вместе с тем некоторые заявили о его улучшении, говорится в результатах опроса фонда "Общественное мнение".
По данным исследования, 66% не увидели никаких изменений в финансовой сфере, 22% заявили об ухудшении своего материального положения, а 11%, наоборот, — об улучшении.
Большая часть респондентов (57%) назвала свое материальное положение "средним". Довольны своим финансовым состоянием 23%, плохим свое материальное положение сейчас назвали 18% россиян.
Опрос показал, что 28% надеются на улучшение их материального положения в ближайший год, 13%, наоборот, настроены пессимистично, а 36% полагают, что оно останется неизменным.
Всероссийский поквартирный опрос ФОМнибус был проведен 7-10 сентября 2023 года среди 1500 респондентов, в 53 субъектах РФ и 104 населенных пунктах. Статпогрешность не превышает 3,6%.