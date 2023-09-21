МОСКВА, 21 сен — ПРАЙМ. Больше половины жителей России не заметили изменений своего материального положения в последнее время, вместе с тем некоторые заявили о его улучшении, говорится в результатах опроса фонда "Общественное мнение". Россиян предупредили, кому грозит обнуление сбережений

По данным исследования, 66% не увидели никаких изменений в финансовой сфере, 22% заявили об ухудшении своего материального положения, а 11%, наоборот, — об улучшении.

Большая часть респондентов (57%) назвала свое материальное положение "средним". Довольны своим финансовым состоянием 23%, плохим свое материальное положение сейчас назвали 18% россиян.

Опрос показал, что 28% надеются на улучшение их материального положения в ближайший год, 13%, наоборот, настроены пессимистично, а 36% полагают, что оно останется неизменным.

Всероссийский поквартирный опрос ФОМнибус был проведен 7-10 сентября 2023 года среди 1500 респондентов, в 53 субъектах РФ и 104 населенных пунктах. Статпогрешность не превышает 3,6%.