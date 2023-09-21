МОСКВА, 21 сен — ПРАЙМ. Объединенные Арабские Эмираты рассматривают вариант ввода экспортных лицензий на микросхемы и другие товары, находящиеся под антироссийскими санкциями США и Евросоюза и используемые в российско-украинском конфликте, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на неназванные источники. В Евросоюзе рассказали о критериях, по которым вводят санкции

"ОАЭ рассматривают возможность введения лицензий на экспорт некоторых товаров, включая микросхемы и другие товары, которые находятся под санкциями США и Европейского союза, а также используются в конфликте на Украине", — рассказали журналистам источники, знакомые с ситуацией.

Отмечается, что мера предполагает отзыв лицензий на товары двойного назначения, которые также предназначены для боевых действий. Как рассказали неизвестные источники агентству, ОАЭ еще не приняли окончательного решения по введению экспортных лицензий.

"Принятие… лицензий может привести к тому, что ОАЭ исключат в начале 2024 года года из… списка Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег для стран, которые недостаточно работают над выявлением незаконных потоков средств", — сообщило Bloomberg со ссылкой на неназванные источники.