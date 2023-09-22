МОСКВА, 22 сен — ПРАЙМ. Икра, алмазы, алкоголь, а также драгоценные металлы попали в список товаров, на экспорт которых с октября будут введены "курсовые" пошлины, при этом, например, мороженое и шоколад выведены из-под нового регулирования, следует из постановления правительства. Правительство вводит гибкие экспортные пошлины с привязкой к рублю

Правительство РФ с 1 октября и до конца 2024 года ввело гибкие экспортные пошлины с привязкой к курсу рубля на широкий перечень товаров. Размер пошлины по широкому кругу товаров составит 4-7%, при этом при курсе доллара в 80 рублей и ниже она будет нулевой. Для удобрений пошлина составит от 7% до 10%.

Согласно опубликованному кабмином списку, пошлины вводятся на экспорт некоторой сельскохозяйственной продукции, включая рыбу, яйца, мед, овощи, фрукты, а также готовые продукты из мяса, рыбы и морепродуктов. Кроме того, в список попали сахар и кондитерские изделия, овощные и фруктовые консервы, алкоголь и табак.

Пошлинами будет обложен и экспорт материалов для строительства, например щебня, извести, мрамора и камня; всех руд и концентратов, а также недрагоценных металлов за рядом исключений для изделий из чугуна, меди и алюминия. Также под регулирование попадут драгоценные металлы, включая золото и платину, камни, например алмазы и бриллианты, а также произведения искусства и монеты.

В то же время из-под действия гибких пошлин исключены фармацевтическая продукция, детское питание, одежда, обувь и древесина. Интересно, что также регулирование не затронет экспорт сигар, некоторых видов кофе, черного чая и джема.

Популярные за рубежом российские мороженое и шоколад также продолжат поставляться на мировые рынки без пошлины. Одновременно действие регулирования не будет распространяться на оборудование, транспортные средства, мебель, игрушки и другое.