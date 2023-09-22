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Россия направила ЦАР партию пшеничной муки в качестве безвозмездной помощи
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Москва направила в Центрально-Африканскую Республику партию пшеничной муки в качестве безвозмездной помощи, сообщил РИА Новости посол России в этой стране Александр Бикантов... ПРАЙМ, 22.09.2023
сельское хозяйство, общество , экономика, новости, россия, мука, цар, безвозмездная помощь
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 22 сен — ПРАЙМ. Москва направила в Центрально-Африканскую Республику партию пшеничной муки в качестве безвозмездной помощи, сообщил РИА Новости посол России в этой стране Александр Бикантов.
Дипломат подтвердил, что накануне его принял премьер-министр ЦАР Феликс Молуа и рассказал, что в ходе мероприятия они провели "сверку часов относительно перспектив сотрудничества в различных областях".
"Из России в ЦАР направляется партия безвозмездной продовольственной помощи в виде пшеничной муки", — заявил Бикантов.
Отвечая на вопрос, затрагивалась ли в ходе встречи тематика сотрудничества стран в области нефти, ВТС, он сказал, что эти темы не обсуждались.