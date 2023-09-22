МОСКВА, 22 сен — ПРАЙМ. Москва направила в Центрально-Африканскую Республику партию пшеничной муки в качестве безвозмездной помощи, сообщил РИА Новости посол России в этой стране Александр Бикантов. Запад теряет союзников. Африканские страны обратили взор на Россию

Дипломат подтвердил, что накануне его принял премьер-министр ЦАР Феликс Молуа и рассказал, что в ходе мероприятия они провели "сверку часов относительно перспектив сотрудничества в различных областях".

"Из России в ЦАР направляется партия безвозмездной продовольственной помощи в виде пшеничной муки", — заявил Бикантов.

Отвечая на вопрос, затрагивалась ли в ходе встречи тематика сотрудничества стран в области нефти, ВТС, он сказал, что эти темы не обсуждались.