2023-09-22T08:50:23+03:00
2023-09-22T08:50:23+03:00
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2023
https://1prime.ru/state_regulation/20230922/841800451.html
Главный экономист ЕЦБ назвал основной негативный фактор для экономики
Экономика
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Высокий уровень инфляции является очень негативным фактором для экономики, заявил в четверг главный экономист Европейского центрального банка Филип Лейн. При этом он не стал... ПРАЙМ, 22.09.2023
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 22 сен — ПРАЙМ. Высокий уровень инфляции является очень негативным фактором для экономики, заявил в четверг главный экономист Европейского центрального банка Филип Лейн.
При этом он не стал рассуждать о том, каким может стать следующий шаг в денежно-кредитной политике регулятора.
"Инфляция ужасна, она обходится очень дорого, и люди ее ненавидят", — сказал Лейн в ходе выступления в Нью-Йорке, напомнив, что задача ЕЦБ заключается в возвращении инфляции к целевому уровню 2% в среднесрочной перспективе.