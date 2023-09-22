МОСКВА, 22 сен — ПРАЙМ. Высокий уровень инфляции является очень негативным фактором для экономики, заявил в четверг главный экономист Европейского центрального банка Филип Лейн. Глава ЕЦБ изъяла телефоны у совета управляющих, пишет СМИ

При этом он не стал рассуждать о том, каким может стать следующий шаг в денежно-кредитной политике регулятора.

"Инфляция ужасна, она обходится очень дорого, и люди ее ненавидят", — сказал Лейн в ходе выступления в Нью-Йорке, напомнив, что задача ЕЦБ заключается в возвращении инфляции к целевому уровню 2% в среднесрочной перспективе.