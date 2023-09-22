ВАРШАВА, 22 сен — ПРАЙМ. Поставки зерна в Польшу с Украины в определенный момент возросли в 600 раз, заявил министр иностранных дел республики Збигнев Рау в интервью изданию Politico. В Польше предложили Евросоюзу скупать украинское зерно

"За первые четыре месяца 2023 года из Украины в Польшу было экспортировано в 600 раз больше пшеницы, чем годом ранее, что привело к сбоям на рынке и потерям для польских фермеров", — сказал он.

При этом он добавил, что Варшава никогда не была основным потребителем украинского зерна, она имеет собственный сильный сельскохозяйственный сектор, а до февраля 2022 года на польский рынок поставлялось менее 1% урожая украинского зерна, остальное шло в страны Африки и Азии.

"Однако то, что должно было облегчить экстренный транзит украинского зерна, чтобы оно могло достичь традиционных потребителей за пределами Европы, в конечном итоге оказалось схемой, позволяющей неограниченно продавать зерно на польском рынке", — отметил министр.

В последние дни польско-украинские отношения существенно осложнились из-за эмбарго в отношении украинского зерна. Ранее заместитель министра экономики Украины Тарас Качка заявил, что в ближайшие дни страна введет эмбарго на ряд польской сельскохозяйственной продукции в ответ на продление одностороннего запрета на ввоз украинского зерна. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в ответ на это пообещал расширить польский список продуктов, запрещенных к ввозу из Украины.

Европейская комиссия 15 сентября решила не продлевать ограничения на ввоз четырех наименований сельхозпродукции Украины в несколько приграничных стран ЕС, но обязала Киев ввести меры по контролю за экспортом. После этого власти Словакии, Венгрии и Польши объявили, что продлевают запрет в одностороннем порядке. В частности, Венгрия продлила запрет на национальной основе, в список запрещенных к ввозу вошли 24 продукта. Помимо зерновых, в список вошли разные виды мяса, птица, яйца, мед, овощи и вино. Украина в связи с этим обратилась с жалобой в ВТО. В ответ три страны ЕС заявили, что будут бойкотировать заседания координационной платформы по украинскому зерну.