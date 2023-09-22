МОСКВА, 22 сен — ПРАЙМ. Рост цен на мясо и птицу за последний месяц отмечают 44% россиян, 26% — на молоко и молочную продукцию, четверть опрошенных (24%) заметили подорожание хлеба и хлебобулочных изделий, следует из результатов опроса фонда "Общественное мнение". ФОМ выяснил, у скольких россиян улучшилось материальное положение

Почти каждый четвертый респондент (24%) отметил заметный рост цен на хлеб и хлебобулочные изделия за последний месяц, почти каждый третий (29%) — на рыбу и морепродукты, 26% — на молоко и молочную продукциею, столько же на сахар. Рост цен на яйца и плодоовощную продукцию заметили 20% и 18% соответственно.

Кроме того, 44% заметили рост цен на мясо и птицу против 48% неделей ранее, 15% сообщили о подорожании растительного масла против 17% неделей ранее, 16% сообщили о росте цен на крупы и макаронные изделия, 8% сообщили о подорожании алкоголя, в то время как на прошлой неделе таковых было 11%.

Из непродовольственных товаров, за последний месяц россияне отметили рост цен на моющие средства (14% против 17% неделей ранее), средства личной гигиены (13% против 16%), на одежду (23% против 26%), электронику и бытовую технику (18% против 20%), стройматериалы (22%), лекарства (31% против 35%), бензин (41%).

Также, по данным 21% россиян, за последний месяц заметно выросли услуги на ЖКХ, 16% отметили подорожание медуслуг, когда как на прошлой неделе об этом сообщали 21% респондентов, 11% — услуг пассажирского транспорта, 12% — бытовых услуг.

Опрос "ФОМнибус" проводился 15-17 сентября 2023 года в 104 населенных пунктах, 53 субъектах РФ среди 1500 респондентов. Метод опроса — интервью по месту жительства респондента. Статистическая погрешность не превышает 3,6%.