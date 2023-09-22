МОСКВА, 22 сен — ПРАЙМ. Ближайшие союзники уже давно не считают Киев равноценным партнером и будут ждать, пока украинцы сами себя погубят, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Польша стала посмешищем на глазах у всего мира, заявил польский политик

"Перегрызлись наши самые любимые противники. В буквальном смысле — за корку черствого хлеба. Польша продлила запрет на поставки украинского зерна на свою территорию. Даже Еврокомиссию слушать не стала. Примеру поляков тут же последовали и другие ЕСовцы — словаки и венгры. Киев сразу устроил Польше истерику и пожаловался в ВТО — обвинил соседей… в пособничестве русским! Мол, отлично работают по заданию этих. Трудно найти для таких русофобов, как поляки, более обидный упрек. Аплодируем меткому плевку из Киева в Варшаву!" — написал он.

Медведев отметил, что "союзники" думают о своей выгоде. По его словам, всем очевидно, что Украину давно не видят равноценным партнером.

"В польский грош ее не ставят, не то что в злотый. И как только это становится невыгодным — дают от ворот поворот… В Нью-Йорке, на полях сессии Генассамблеи ООН, поляки пригрозили, что за плохое поведение запретят ввоз не только зерна, но и украинских овощей-фруктов. И современное оружие поставлять тоже перестанут — самим нужнее. То есть фактически будут ждать, пока украинцы сами себя съедят или сами себя погубят. А дальше свято место пусто не будет, Польша знает, что делать с чужими землями", — указал зампредседателя Совбеза.

Медведев написал в своем telegram-канале пост о противоречиях Украины и Польши, вызванных ситуацией с поставками зерна. В последние дни польско-украинские отношения существенно осложнились из-за эмбарго в отношении украинского зерна. Ранее заместитель министра экономики Украины Тарас Качка заявил, что в ближайшие дни страна введет эмбарго на ряд польской сельскохозяйственной продукции в ответ на продление одностороннего запрета на ввоз украинского зерна. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в ответ на это пообещал расширить польский список продуктов, запрещенных к ввозу из Украины.