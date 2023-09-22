ВАРШАВА, 22 сен — ПРАЙМ. Варшава попросила Киев отозвать свою жалобу в ВТО по зерну, заявил журналистам министр сельского хозяйства и развития села Роберт Телюс. В Варшаве рассказали о резком росте поставок украинского зерна

Он отметил, что хочет провести переговоры со своим украинским коллегой Николаем Сольским.

"Я призвал министра Сольского, чтобы эти переговоры были на хорошем уровне и дружелюбны для всех нас. Было бы хорошо, если бы Украина отозвала жалобу в ВТО", — сказал Телюс.

Он также добавил, что Варшава не снимет эмбарго на украинское зерно, пока не будет найдено решение, защищающее польских фермеров.

"Мы не снимем наше эмбарго, если не выработаем общего решения, определенного решения и безопасного решения и эффективного, чтобы интересы польского фермера были соблюдены и чтобы украинское зерно не въезжало в Польшу", — сказал он и отметил, что "Украина уже начала разговаривать с нами, а не через нашу голову с ЕС".

Европейская комиссия 15 сентября решила не продлевать ограничения на ввоз четырех наименований сельхозпродукции Украины в несколько приграничных стран ЕС, но обязала Киев ввести меры по контролю за экспортом. После этого власти Словакии, Венгрии и Польши объявили, что продлевают запрет в одностороннем порядке. В частности, Венгрия продлила запрет на национальной основе, в список запрещенных к ввозу вошли 24 продукта. Помимо зерновых, в список вошли разные виды мяса, птица, яйца, мед, овощи и вино. Украина в связи с этим обратилась с жалобой в ВТО. В ответ три страны ЕС заявили, что будут бойкотировать заседания координационной платформы по украинскому зерну.