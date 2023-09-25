МОСКВА, 25 сен — ПРАЙМ. Газпромбанк, "Мечел" и Челябинский металлургический комбинат (ЧМК, входит в группу "Мечел") заключили мировое соглашение о реструктуризации кредитных обязательств, которое предусматривает конвертацию задолженности в рубли и прощение части общего долга, говорится в сообщении кредитной организации. Правительство может ввести инфраструктурный платеж для маркетплейсов

Газпромбанк, "Мечел" и ЧМК ранее подали в Девятый арбитражный апелляционный суд ходатайства об утверждении мирового соглашения в деле по иску Газпромбанка к металлургическим компаниям о взыскании более 244,2 миллиона долларов.

"Газпромбанк заключил с горно-металлургической компанией "Мечел" и Челябинским металлургическим комбинатом мировое соглашение о реструктуризации кредитных обязательств", — сообщает банк в понедельник.

Отмечается, что условия соглашения предусматривают выплату долга в течение двух лет "на комфортных для сторон условиях", конвертацию задолженности в рубли и прощение части общего долга. "Это позволит "Мечелу" существенно снизить долговую нагрузку и сократить неурегулированные кредитные обязательства в кредитном портфеле с 15% до 3%", — добавили в кредитной организации.

Газпромбанк при этом приобрел в полном объеме все права у кредитора и внешних участников по кредитному договору от 2010 года, заключенному между ЧМК и иностранными банками, который состоял из трех траншей.

"Мы всегда настроены на открытый и конструктивный диалог с партнерами. Рады, что результатом совместной кропотливой и трудоемкой работы стало достижение взаимных договоренностей, позволяющих компании "Мечел" продолжать бесперебойную деятельность, оставаться стабильным поставщиком и надежным работодателем", — отметил зампред правления банка Тигран Хачатуров.