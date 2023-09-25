МОСКВА, 25 сен — ПРАЙМ. Экономика России выходит на траекторию роста, самый тяжелый период мы преодолели, но это не значит, что впереди нас ждут тепличные условия, заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко. "Не ждали". Стойкость российской экономики поразила Запад

В Совете Федерации в понедельник в рамках "правительственного часа" выступил глава Минэкономразвития Максим Решетников.

По итогам выступления министра, Матвиенко отметила, что нужен комплекс мер, "только одним повышением ключевой ставки ЦБ не решить задач".

При этом она отметила, что мы, несмотря на условия тяжелейшие, вышли на траекторию роста". И сегодня уже говорим, сколько процентов роста ВВП, о росте экономики, сказала спикер.

"Это говорит, что самый тяжелый период мы преодолели, но это не значит, что впереди нас ждут тепличные условия. Поэтому (надо) в таком же темпе продолжать дальше наращивать обороты", — подчеркнула она.

И, конечно, в Совете Федерации заинтересованы в развитии экономик субъектов РФ, заключила парламентарий.