2023-09-25T17:59:09+03:00
2023-09-25T17:59:09+03:00
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В НИУ ВШЭ предсказали феноменальный рост одного из секторов экономики
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Стоимость креативной экономики к 2027 году достигнет 480 миллиардов долларов, пишет "РБК Тренды" со ссылкой на данные Института исследований культуры НИУ ВШЭ. Креативной... ПРАЙМ, 25.09.2023
экономика, новости, ниу вшэ, креативная экономика, финансы
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 25 сен — ПРАЙМ. Стоимость креативной экономики к 2027 году достигнет 480 миллиардов долларов, пишет "РБК Тренды" со ссылкой на данные Института исследований культуры НИУ ВШЭ.
Креативной экономикой называют сектор, который основан на творческом потенциале и интеллектуальной собственности и ключевой ценностью которого считается личность творца: блогеров, создателей онлайн-курсов, стримеров и других разработчиков контента.
"Эксперты Института исследований культуры НИУ ВШЭ подсчитали, что к 2027 году стоимость экономики творцов достигнет $480 млрд, продолжая расти со среднегодовым темпом 10-20%", — отмечает издание.
По данным исследования, 48 процентов творцов монетизируют свою деятельность, из них 45 процентов 1984-2000 годов рождения, 29 процентов — 1965-1980 годов рождения, 15 процентов — 1997-2012 годов рождения и 12 процентов — 1946-1964 годов рождения.
При этом отмечается, что в таких условиях значимость профессионалов креативной сферы снижается.