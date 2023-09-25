МОСКВА, 25 сен — ПРАЙМ. Стоимость креативной экономики к 2027 году достигнет 480 миллиардов долларов, пишет "РБК Тренды" со ссылкой на данные Института исследований культуры НИУ ВШЭ. Экономика Молдавии погрузилась в рецессию, заявил экс-депутат

Креативной экономикой называют сектор, который основан на творческом потенциале и интеллектуальной собственности и ключевой ценностью которого считается личность творца: блогеров, создателей онлайн-курсов, стримеров и других разработчиков контента.

"Эксперты Института исследований культуры НИУ ВШЭ подсчитали, что к 2027 году стоимость экономики творцов достигнет $480 млрд, продолжая расти со среднегодовым темпом 10-20%", — отмечает издание.

По данным исследования, 48 процентов творцов монетизируют свою деятельность, из них 45 процентов 1984-2000 годов рождения, 29 процентов — 1965-1980 годов рождения, 15 процентов — 1997-2012 годов рождения и 12 процентов — 1946-1964 годов рождения.

При этом отмечается, что в таких условиях значимость профессионалов креативной сферы снижается.