МОСКВА, 25 сен — ПРАЙМ. Ограничения на движение капитала уместны в качестве краткосрочных мер реагирования при значительных рисках финансовой стабильности, сообщили в Центробанке. Центробанк разработает подходы к регулированию проблемных долгов

"Банк России полагает, что ограничения на движение капитала уместны только как краткосрочные меры реагирования для поддержания бесперебойной работы финансовой системы при значительных рисках финансовой стабильности. Банк России считает, что подобные ограничения не могут быть эффективным инструментом долгосрочного влияния на рыночный уровень обменного курса", — говорится в ответе ЦБ РФ.

Ранее в понедельник министр экономического развития РФ Максим Решетников в связи с ситуацией на валютном рынке поднял вопрос о том, что из-за активного развития платежей в нацвалютах сформировался по сути рынок офшорных рублей, которые обращаются за границей и вовлекаются в валютные игры против рубля. По его мнению, России нужно создавать некий аналог китайской модели — "мембраны" между внутренним и внешним рынками рублей.

В Центробанке отметили, что постоянно действующие ограничения на движение капитала затрудняют внешнеэкономическую деятельность, особенно когда компании вынуждены выстраивать новые логистические цепочки и новые платежные маршруты.

"Кроме того, такие ограничения затрудняют подстройку обменного курса к изменениям во внешних условиях и, соответственно, способны замедлить адаптацию экономики к этим изменениям. Наконец, сегментированность рынка, в том числе использование так называемых мембран, приведет к множественности курсов и негативным последствиям для финансового рынка в целом", — считает Центробанк РФ.