МОСКВА, 25 сен — ПРАЙМ. Комитет Госдумы по бюджету и налогам выступил за отклонение в первом чтении законопроекта об увеличении до 350 миллионов с 200 миллионов рублей максимального размера доходов для применения упрощенной системы налогообложения (УСН). ФНС расширит упрощенное предоставление налоговых вычетов по ипотеке

Документ, внесенный парламентом Калмыкии, разработан в целях сохранения и увеличения числа субъектов предпринимательской деятельности, применяющих УСН, в малом бизнесе, а также в связи с обращениями организаций и индивидуальных предпринимателей с просьбами увеличить предельную величину дохода, дающую возможность применять такую систему налогообложения.

Увеличение этого порогового значения, согласно пояснительной записке, "будет являться стимулом для развития малого бизнеса, а также обеспечения занятости населения и сохранения рабочих мест, особенно в условиях экономической ситуации, связанной с распространением коронавирусной инфекции".

Однако правительство выступило против принятия законопроекта, напомнив, что это пороговое значение с 1 января 2021 года уже было повышено со 150 миллионов до 200 миллионов рублей. И его дальнейшее повышение приведет к расширению круга налогоплательщиков, имеющих право на применение УСН.

А поскольку применение УСН связано с полным или частичным освобождением от уплаты отдельных видов налогов, то это приведет к потерям доходов бюджетов бюджетной системы РФ. Однако законопроект не содержит положений, определяющих источники компенсации таких выпадающих доходов.