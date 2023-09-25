АСТАНА, 25 сен — ПРАЙМ. Правительство при необходимости рассмотрит обращения компаний по корректировке гибких экспортных пошлин, сообщил журналистам вице-премьер и глава Минпромторга России Денис Мантуров. Рисков для попавших под гибкую экспортную пошлину фирм нет, заявил Минфин

"Мы очень аккуратно смотрели, на самом деле, на то, чтобы это никак не повлияло на инвестиционные программы предприятий, поэтому все достаточно сбалансировано. Но по мере реализации этого решения мы будем мониторить ситуацию и при необходимости будем рассматривать обращения компаний, если будет какая-то необходимость по корректировке. Но мы постарались все выверить", — сказал он в кулуарах международной промышленной выставки "Иннопром" в Казахстане, отвечая на вопрос о влиянии гибких экспортных пошлин на отрасли, подведомственные Минпромторгу РФ.

Как ранее во вторник сообщил замглавы Минфина РФ Алексей Сазанов, министерство не видит рисков для инвестпрограмм и операционной рентабельности компаний, попавших под гибкую экспортную пошлину.

Российское правительство с 1 октября и до конца 2024 года вводит гибкие экспортные пошлины с привязкой к курсу рубля для защиты внутреннего рынка. Пошлина составит от 4% до 7% в зависимости от курса национальной валюты. Так, при курсе от 80 до 85 рублей за доллар пошлина составит 4%, при курсе в 85-90 рублей — 4,5%, при долларе выше 90 рублей и ниже 95 рублей — 5,5%. Самая высокая пошлина в 7% будет применяться при курсе американской валюты выше 95 рублей. При курсе ниже 80 рублей гибкая пошлина обнуляется.

Под гибкую пошлину, в частности, попали экспорт электроэнергии в дальнее зарубежье, экспорт меди, цинка, алюминия, золота, алмазов, полимеров и каучуков. Пошлинами будет обложен и экспорт материалов для строительства, например щебня, извести, мрамора и камня. При этом для удобрений будет действовать особый режим. Пошлина на их экспорт при курсе доллара от 80 рублей составит 10%, а ниже этого порога — 7% (то есть действующий с сентября уровень пошлины), при этом минимальный размер пошлины зависит от типа удобрения, следует из постановления.