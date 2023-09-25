АСТАНА, 25 сен — ПРАЙМ. Введение гибких пошлин в привязке к курсу рубля не повлияет на объемы экспорта из России, сообщил журналистам вице-премьер и глава Минпромторга РФ Денис Мантуров. Мантуров допустил возможность корректировки гибких экспортных пошлин

"Не должно никак повлиять, тем более что такая курсовая составляющая, которая сегодня, она наоборот создает возможности больше экспортировать", — сказал он в кулуарах международной промышленной выставки "Иннопром", отвечая на вопрос о влиянии гибких курсовых пошлин на объем российского экспорта.

Российское правительство с 1 октября и до конца 2024 года вводит гибкие экспортные пошлины с привязкой к курсу рубля для защиты внутреннего рынка. Пошлина составит от 4% до 7% в зависимости от курса национальной валюты. Так, при курсе от 80 до 85 рублей за доллар пошлина составит 4%, при курсе в 85-90 рублей — 4,5%, при долларе выше 90 рублей и ниже 95 рублей — 5,5%. Самая высокая пошлина в 7% будет применяться при курсе американской валюты выше 95 рублей. При курсе ниже 80 рублей гибкая пошлина обнуляется.

Под гибкую пошлину, в частности, попали экспорт электроэнергии в дальнее зарубежье, экспорт меди, цинка, алюминия, золота, алмазов, полимеров и каучуков. Пошлинами будет обложен и экспорт материалов для строительства, например щебня, извести, мрамора и камня. При этом для удобрений будет действовать особый режим. Пошлина на их экспорт при курсе доллара от 80 рублей составит 10%, а ниже этого порога — 7% (то есть действующий с сентября уровень пошлины), при этом минимальный размер пошлины зависит от типа удобрения, следует из постановления.