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https://1prime.ru/state_regulation/20230926/841821863.html
Экономика ЕС не выживет при расширении, заявили в Европарламенте
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Европейская экономическая модель не переживет вступление новых членов в ЕС, заявила в интервью газете Guardian председатель Европарламента Роберта Метсола. "Конечно, та... ПРАЙМ, 26.09.2023
экономика, новости, ес, экономика, расширение
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 26 сен — ПРАЙМ. Европейская экономическая модель не переживет вступление новых членов в ЕС, заявила в интервью газете Guardian председатель Европарламента Роберта Метсола.
"Конечно, та экономическая модель, которая у нас есть сейчас, это не та модель, которая выживет с 32 или 33 (странами-членами). Но именно сейчас нам нужно об этом поговорить. Мы уже начали (дискуссии — ред.) в парламенте", — сказала она.
Метсола подчеркнула, что кандидаты в ЕС могут получить некоторые преференции до присоединения к блоку. Она не исключила предоставление Украине доступа к внутренним рынкам.
Турция находится в статусе кандидата в ЕС с 1999 года, Северная Македония — с 2005-го, Черногория — с 2010-го, а Сербия — с 2012-го. Пока последней в союз вступила Хорватия — это произошло в 2013 году, процесс занял десять лет. В 2022 году главы государств и правительств ЕС одобрили предоставление Украине и Молдавии статуса кандидатов на вступление в объединение. При этом, Брюссель выдвинул Киеву несколько условий.