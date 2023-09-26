МОСКВА, 26 сен — ПРАЙМ. Европейская экономическая модель не переживет вступление новых членов в ЕС, заявила в интервью газете Guardian председатель Европарламента Роберта Метсола. Названы причины, по которым ЕС не откажется от российского газа

"Конечно, та экономическая модель, которая у нас есть сейчас, это не та модель, которая выживет с 32 или 33 (странами-членами). Но именно сейчас нам нужно об этом поговорить. Мы уже начали (дискуссии — ред.) в парламенте", — сказала она.

Метсола подчеркнула, что кандидаты в ЕС могут получить некоторые преференции до присоединения к блоку. Она не исключила предоставление Украине доступа к внутренним рынкам.

Турция находится в статусе кандидата в ЕС с 1999 года, Северная Македония — с 2005-го, Черногория — с 2010-го, а Сербия — с 2012-го. Пока последней в союз вступила Хорватия — это произошло в 2013 году, процесс занял десять лет. В 2022 году главы государств и правительств ЕС одобрили предоставление Украине и Молдавии статуса кандидатов на вступление в объединение. При этом, Брюссель выдвинул Киеву несколько условий.