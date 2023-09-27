МОСКВА, 27 сен — ПРАЙМ. Государственная Дума на пленарном заседании в среду в закрытом формате обсудит контроль цен на горюче-смазочные материалы с замминистра энергетики России Павлом Сорокиным, сообщила пресс-служба Государственной Думы. В Госдуме одобрили законопроект о медотходах

"Государственная Дума вернулась к обсуждению цен на ГСМ. По поручению председателя Госдумы Вячеслава Володина принято решение заслушать сегодня на закрытой части пленарного заседания заместителя министра энергетики РФ Павла Сорокина о ситуации с ценами на горюче-смазочные материалы", — рассказали в пресс-службе.

Ранее тема горюче-смазочных материалов обсуждалась депутатами Госдумы в ходе правчаса с главой Минсельхоза Дмитрием Патрушевым, именно тогда спикер Государственной Думы Вячеслав Володин предложил решение постоянно мониторить ситуацию с ценами на ГМС и ежедневно докладывать об этом на пленарных заседаниях.