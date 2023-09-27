МОСКВА, 27 сен — ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России обеспечила контроль за ценообразованием на социально значимых товарных рынках в новых регионах страны, заявил глава ведомства Максим Шаскольский. Минэкономразвития поддержало систему самостоятельного заселения в отелях

Он отметил, что большинство товарных рынков в России — высококонкурентные с большим количеством участников, поэтому меры антимонопольного реагирования там не применяются. В такой ситуации ведется работа над повышением социальной ответственности производителей и торговых сетей.

"Самое пристальное внимание уделяется работе на продовольственных и непродовольственных товарных рынках. В прошлом году и в текущем году обеспечен постоянный контроль за ценообразованием на социально значимых товарных рынках, в том числе в новых субъектах Российской Федерации", — сказал Шаскольский на встрече с премьер-министром России Михаилом Мишустиным.

По его словам, торговые сети добровольно снижают наценки на так называемые товары первой цены, наиболее доступные в каждой товарной категории. Так, благодаря проведенной работе удалось снизить средний совокупный уровень наценок 11 крупнейших федеральных торговых сетей в 25 категориях социально значимых продуктов питания за 2022 год на 8%, а за весь период мониторинга – на 15%. Кроме того, предложенную ФАС практику поддержали еще порядка 98 региональных торговых сетей, а также множество несетевых магазинов.

"Для дальнейшего распространения такой практики правительством Российской Федерации принято подготовленное ФАС России постановление о случае допустимости соглашений, заключаемых органами государственной власти субъектов Российской Федерации с хозяйствующими субъектами в целях стабилизации цен на товары, включенные в перечень социально значимых", — подчеркнул Шаскольский.

"Эта мера предоставляет властям регионов возможность в случае необходимости принятия оперативных мер по стабилизации цен заключать соглашения с хозяйствующими субъектами о сдерживании цен и добровольных обязательствах об ограничении торговых надбавок", — добавил глава антимонопольной службы.