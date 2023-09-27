МОСКВА, 26 сен — ПРАЙМ. Глава правительства России Михаил Мишустин на встрече с руководителем Федеральной антимонопольной службы Максимом Шаскольским обратил внимание на важность ответственного регулирования деятельности маркетплейсов в интересах защиты прав потребителей. ФАС отметила контроль за ценами на важных товарных рынках в новых регионах

Мишустин заявил, что цифровые платформы будут играть все более значимую роль в экономике страны. Он также напомнил, что в сентябре вступил в силу пятый антимонопольный пакет, который вводит ряд определенных ограничений в отношении и крупных маркетплейсов, и крупных агрегаторов.

"Это перспективное направление, в основе которого именно инновационные решения, которые предприниматели наши так или иначе внедряют непосредственно в повседневную жизнь. Их применение не только удобно и комфортно, но и сулит для потребителя серьезную финансовую выгоду", — сказал Мишустин.

"Поэтому нужно максимально ответственно подойти к регуляторике, к правоприменению, для того чтобы в первую очередь потребитель был защищен. И я хочу, чтобы вы эффективно с этим справлялись", — добавил премьер.

В свою очередь глава ФАС рассказал о тех изменениях, которые вступили в силу с 1 сентября.

"Это так называемый пятый антимонопольный пакет. Теперь в законе о защите конкуренции установлена совокупность условий, при наличии которых владелец цифровой платформы будет считаться занимающим доминирующее положение… При несоблюдении цифровыми платформами запретов на злоупотребление доминирующим положением, соответственно, будут приниматься меры антимонопольного реагирования", — указал Шаскольский.