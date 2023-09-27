МОСКВА, 27 сен — ПРАЙМ. Доллар находится под угрозой из-за возросшего использования юаня в торговле между Россией и Китаем, пишет Bloomberg. Они в доле: китайцы завалили российские банки деньгами

По словам главного экономиста Европейского банка реконструкции и развития Беата Яворчик, после начала СВО Москва наращивает торговый оборот с Поднебесной, на фоне западных санкций. Это в конечном итоге, подрывает позиции доллара США как мировой валюты.

"Рост использования юаня происходит за счет доллара", — считает Яворчик.

Антироссийские санкции стали стимулом разным странам подумать о том, чтобы диверсифицировать валюту, в которых они совершают внешнеторговые сделки. Доминирование доллара, как основной контрактной валюты, в долгосрочной перспективе может быть подорвано.

Россия, после введения санкций против нее, изменила торговые маршруты в пользу Азии, кроме того, она изменила свои торговые расчеты в пользу юаня, стараясь уменьшить долю доллара и евро (из-за санкций большинство операции с ними России запрещены). По данным Банка России, на долю юаня приходится 34 процентов оплаты российского импорта и 25 процентов экспорта (данные на июль 2023 года).

Кроме того, юань все чаще используют для оплаты внешнеторговых контрактов и другие страны. СВО и антироссийские санкции, как пример того, как могут поступать с неугодными странами, дали толчок к использованию юаня в качестве торговой валюты.